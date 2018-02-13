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صور.. حريق هائل يلتهم مبنى تحت الإنشاء بمنطقة تجارية فى أستراليا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:24 ص
صور.. حريق هائل يلتهم مبنى تحت الإنشاء بمنطقة تجارية فى أستراليا حريق فى سيدنى


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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اندلع حريق هائل بمبنى تحت الإنشاء بمنطقة تجارية فى مدينة سيدنى بأستراليا.

وتقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات إطفاء النيران، فيما لم تفد السلطات الأسترالية عن أى ضحايا أو مصابين جراء الحريق.

وتقوم الشرطة الأسترالية بتكثيف البحث، للوقوف على أسباب الحريق.

حريق فى مينى تجارى بسيدنى
حريق فى مينى تجارى بسيدنى

 

قوات الدفاع المدنى تحاول مكافحة النيران
قوات الدفاع المدنى تحاول مكافحة النيران

 

مكافحة النيران
مكافحة النيران

 


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