صور.. حريق هائل يلتهم أحد الأسواق التجارية فى هايتى





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء بأحد الأسواق الرئيسية بمنطقة تجارية فى هايتى،والتهمت النيران جزء كبير من السوق فيما غادرعشرات البائعين المكان نتيجة كثافة الدخان المتصاعد.

وتقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات إطفاء النيران، فيما لم تفد السلطات عن أى ضحايا أو مصابين جراء الحريق.

وتقوم الشرطة بتكثيف البحث، للوقوف على أسباب الحريق.



إخماد جزء من النيران



حريق بأحد الأسواق فى هايتى



حريق هائل يلتهم أحد الأسواق بمنطقة تجارية فى هايتى



قوات الدفاع المدنى تحاول السيطرة