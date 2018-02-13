video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. حريق هائل يلتهم أحد الأسواق التجارية فى هايتى

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:11 م
صور.. حريق هائل يلتهم أحد الأسواق التجارية فى هايتى حريق فى هايتى


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء بأحد الأسواق الرئيسية بمنطقة تجارية فى هايتى،والتهمت النيران جزء كبير من السوق فيما غادرعشرات البائعين المكان نتيجة كثافة الدخان المتصاعد.

وتقوم قوات الدفاع المدنى بمحاولات إطفاء النيران، فيما لم تفد السلطات عن أى ضحايا أو مصابين جراء الحريق.

وتقوم الشرطة بتكثيف البحث، للوقوف على أسباب الحريق.

إخماد جزء من النيران
إخماد جزء من النيران

 

حريق بأحد الأسواق فى هايتى
حريق بأحد الأسواق فى هايتى

 

حريق هائل يلتهم أحد الأسواق بمنطقة تجارية فى هايتى
حريق هائل يلتهم أحد الأسواق بمنطقة تجارية فى هايتى

 

قوات الدفاع المدنى تحاول السيطرة
قوات الدفاع المدنى تحاول السيطرة

 

مواطنون يغادرو ن المكان بعد كثافة الدخان
مواطنون يغادرو ن المكان بعد كثافة الدخان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة رقابية بريطانية تفتح تحقيقا فى تعامل "أوكسفام" مع فضيحة هايتى

مديرة أوكسفام: قلبى انفطر لفضيحة السلوك الجنسى المشين فى هايتى

الجامب سوت والبولكا دوت يسيطران على أزياء أسبوع الموضة فى هايتى

مظاهرات فى هايتى تحت شعار "ترامب الرئيس الأكثر عنصرية على الأرض"

صور.. مظاهرات فى هايتى تحت شعار "ترامب الرئيس الأكثر عنصرية على الأرض"

بعد إساءته لـ"هايتى" والدول الأفريقية.. إعلام واشنطن يفتح النار على ترامب.. وينصبه "أول رئيس عنصرى" فى التاريخ الأمريكى.. نيويورك تايمز: يقضى على جهود الرؤساء السابقين لمحو "التاريخ القبيح".. وتؤكد: كاذب وجاهل

هايتى

حريق

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة