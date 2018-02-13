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صور.. جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 400 ألف قطعة سلاح كتر

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 11:59 م
صور.. جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 400 ألف قطعة سلاح كتر محاولة تهريب 400 ألف قطعة سلاح كتر


بورسعيد - محمد عزام
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تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي (عمليات ) بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمى أبو الحسن بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك بورسعيد برئاسة حلمى فياض والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (إلتزام) برئاسة أحمد درويش، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكترات المحظور دخولها إلا بموافقة من مصلحة الأمن العام بالمخالفة للقانون .
 
ووردت معلومات بناءا على الإخبارية رقم 406، بإعتزام شركة "ا . للإستيراد والتصدير"، إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم COSU6146255760/1 بالحاوية رقم TCNU6237633 ومشمولها عبارة عن 2040 كرتونة عدد يدوية واردة من الصين .
 
تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لمعاينة مشمول الحاوية، وبالتفتيش تبين وجود 100كرتونة   بكل منها 4000 قطعة باجمالى 400 ألف قطعة سلاح كتر صناعة الصين مخباة بداخل الطرود العدد اليدوية وغير مقر عنها بالمستندات .
 
وقرر  جمال عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات الأمنية المختصة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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