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صور.. تعرف على مشروع "مصرف المحسمة" لزراعة 50 ألف فدان بسيناء

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:00 ص
صور.. تعرف على مشروع "مصرف المحسمة" لزراعة 50 ألف فدان بسيناء مصرف المحسمة


الإسماعيلية – جمال حراجى
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ينشر "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن مشروع مصرف المحسمة  لزراعة 50 ألف فدان بسيناء، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى الكبير الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، واستكمالا لمشروعات تنمية محور قناة السويس وسيناء.

مصرف المحسمة، بدأ العمل فيه من 18 يناير من العام الحالى، ويهدف لتحويل مليون و300 ألف متر مكعب يومى من مياه الصرف الزراعى إلى شرق قناة السويس، عبر المشروع الكبير لسحارات سرابيوم من أسفل قناة السويس لاستثمار هذه المياه فى رى، واستصلاح ما يزيد عن 50 ألف فدان شرقا تضاف إلى الرقعة الزراعية، وتقام المحطة على مساحه إجمالية قدرها 150 فدان.

ويجرى حاليا تنفيذ التوسيع والتعميق لمجرى المصرف وتعديلات الميل بمسافة 900 متر طولى وبتواصل العمل.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت بالعدد 32، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى باعتبار مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لرى أراضٍ جديدة بسيناء، والواقع بمركزى الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة.

ويصب مصرف المحسمة ببحيرة الصيادين ومنطقة بحيرة التمساح، يبلغ طوله 38 ألفا و400 كيلومتر، ويسمح بعبور المياه المنصرفة من المصرف لشرق قناة السويس، عبر سحارة سرابيوم أسفل القناة.

تم تشكيل لجنة من الرى والموارد المائية والمساحة والتخطيط العمرانى لحصر الأراضى التى يمر بها المصرف وتعويض أصحاب هذه الأراضي، والتى يقع معظمها فى قرية الضبعية، وقرية عين غصين بمركز الإسماعيلية وقرية سرابيوم بمدينة فايد.

مصرف المحسمة
مصرف المحسمة

 

جانب من أعمال مصرف المحسمة
جانب من أعمال مصرف المحسمة

 

أعمال التعميق والحفر بمصرف المحسمة
أعمال التعميق والحفر بمصرف المحسمة

 

أثناء العمل فى المصرف
أثناء العمل فى المصرف

 

بداية الطريق على مصرف المحسمة
بداية الطريق على مصرف المحسمة

 


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