صور.. بنما تُعزِّز التجارة العالمية بتوقيع اتفاقية بحرية مع الصين





كتب – محمود محيى

وقعت بنما اتفاقية بحرية هامة مع جُمهورية الصين الشعبية، سيتم بموجبها التعامل مع بنما على أنها "الدولة الأكثر تفضيلا"، وهو ما يعنى أن جميع السفن التي ترفع العلم البنمى وتمر عبر موانئ جُمهورية الصين الشعبية ستستفيد من رسوم التعريفة التفضيلية على البضائع، ويُعادل هذا الادخار خصم 28٪ على رسوم الحمولة لكل سفينة.

وقال بيان صادر عن السفارة البنمية لدى القاهرة، إن الإتفاقية قام بتوقيعها من الجانب البنمى، وزير الشؤون البحرية ومُدير الهيئة البحرية فى بنما، خورخي بركات بيتي، وباسم جُمهورية الصين الشعبية قام بالتوقيع نظيره لي شياوبنج.

وتشمل هذه الاتفاقية أيضًا على التعاون الثنائي في تطوير الأنظمه اللوجستية المحلية وقناة دعم تبادل المعلومات، بما يعود بالنفع على الملاحة التجارية لكل بلد، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك اعتراف مُتبادل للشهادات الخاصة بالعاملين بالبحر والصادرة من بنما وجُمهورية الصين الشعبية.

ومع افتتاح قنصلية بنما والمكتب الفني المُسمَّى بـ(سيجومار)، وكلاهما يقع فى شنغهاي، ستتحسن الصلة التجارية والتقنية بين الادارة البحرية البنمية والهيئة الوطنية لجُمهورية الصين تحسنا كبيرًا، من أجل تعزيز وتيسير الامتثال لقواعد السلامة البحرية على السفن التي تبحر تحت العلم البنمى.