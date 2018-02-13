video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المياه الجوفية تهدد منازل قرية الحيبة ببنى سويف بالانهيار

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:00 ص
صور.. المياه الجوفية تهدد منازل قرية الحيبة ببنى سويف بالانهيار المياه الجوفية تهدد منازل قرية الحيبة


بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

يعانى العشرات من أهالى قرية الحيبة بمركز الفشن جنوب بنى سويف من ظهور المياه الجوفية التى تهدد منازلهم بالانهيار، كما يتحملون تكلفة كسح المياه من "بيارة تجميع مياه جوفية" حفروها على نفقتهم الخاصة، ويطالب المواطنون المحافظ بإدراج القرية فى خطة تنفيذ مشروع الصرف الصحى .

"اليوم السابع" التقت بعض من أصحاب المنازل التى طالتها المياه الجوفية، ورئيس القرية للحديث عن المشكلة وآليات حلها .

وأكد أحمد عثمان أبوالفضل 61 فلاح: إن منزلى مر على تشييده أكثر من 35 سنة ورغم بناء جدران حوائطه الخارجية وواجهته بالحجر إلا أنها تأثرت بالمياه الجوفية التى ظهرت بشكل رشح، وكذلك بالحجرات جميعها، ما يهدد المنزل بالانهيار وتعرض أسرتى المكونة من أربعة أفراد للموت فوق أنقاضه .

ويستطرد أحمد عبدالرحمن، عامل، قائلا: أقيم وزوجتى واثنين من أبنائى بمنزل تصدعت حوائطه بسبب المياه الجوفية فأقمت حجرتين داخليتين لنقيم بهما جميعا، وبعد شهور ظهرت بهما المياه الجوفية أيضا .

من جانبه أوضح هانى جويلى - مساعد رئيس مركز ومدينة الفشن - رئيس قرية الفنت، أن المنازل التى تعانى من ظهور المياه بها تقع بمنطقة منخفضة بالقرية، وسيارة الكسح دائمة الذهاب إلى القرية لسحب المياه التى تتجمع داخل" البيارة" وتبلغ قيمة النقلة الواحدة 20 جنيها ولكن لبعد المسافة تكسح خمس نقلات معا.

ولفت جويلى إلى عدم إمكانية تنفيذ "بيارة" أو مشروع الصرف الصحى المدمج "المعالجة الثلاثية" نظرا لعدم وجود مصرف بالقرية تصب به مياه الصرف التى تنقلها المواسير من المنازل .

وتابع جويلى قائلا: تبنت جمعية الأورمان تطوير 50 منزلا بالقرية تعانى من تأثير المياه على حوائطها وتم تسليمها لإصحابها، وجارى اختيار خمسين أخرى لإعادة تطويرها أيضا، كما تكفلت مؤسسة نهضة بنى سويف بهدم وإعادة بناء ثلاثة منازل، وتسلمها أصحابها.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالب ببنى سويف يستخدم مياه الصرف النقية فى توليد الكهرباء.. اعرف التفاصيل

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

المياه الجوفيه



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة