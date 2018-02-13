صور.. أوباما يمزح من أذنيه وشعره الرمادى مع إزاحة الستار عن لوحة زيتية له





رويترز

ألقى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بتعليقات مازحة عن أذنيه وشعره الرمادى وأشاد "بدفء" زوجته ميشيل أوباما أثناء إزاحة الستار عن لوحتين زيتيتين رسميتين لهما فى معرض الصور الوطنى الذى تديره مؤسسة سميثسونيان.

واختار أوباما وزوجته الفنانين كيهيند وايلى وإيمى شيرالد لرسم اللوحتين اللتين ستضافان إلى مجموعة لوحات الرؤساء فى المعرض.

ووايلى وشيرالد أول فنانين من السود يتم تكليفهما لرسم لوحة لرئيس أو لسيدة أولى.



ميشيل أوباما وباراك أوباما بجوار لوحيتهما

وجرى تصوير أوباما فى اللوحة التى رسمها وايلى جالسا على مقعد بنى اللون مع خلفية من أوراق الشجر الخضراء النضرة وزهور ملونة. ولوحة ميشيل تصورها جالسة وقد وضعت يدا أسفل ذقنها وأحاطت يدها الأخرى بكمبيوتر محمول، بينما كانت ترتدى فستانا طويلا فضفاضا مزينا بأشكال هندسية.

وأثنى أوباما على اللوحة التى رسمتها شيرالد لزوجته ميشيل.

وقال "أريد أن أشكرك على هذا التصوير المذهل لجمال وذكاء وسحر ودفء المرأة التى أحببتها".

وقال مازحا إن وايلى الذى رسم لوحته كان أقل حظا لأن موضوعه كان "أقل جاذبية".

وأضاف "حاولت التفاوض مع كيهيند على أن يظهر شعرا رماديا أقل فى رأسى لكنه نزاهته الفنية ما كانت لتسمح له بفعل ما طلبته منه... حاولت التفاوض على أذنين أصغر لكنى فشلت فى ذلك أيضا".

وعبر أوباما وميشيل عن إعجابهما الشديد باللوحتين. وقالت ميشيل إنها تأمل أن يكون للوحتها تأثير على الفتيات الصغيرات غير البيضاوات فى السنوات المقبلة.



أوباما يرفع الستار عن لوحته



أوباما يزيح الستار عن لوحته الزيتية



أوباما يقف بجوار لوحته الزيتية



ميشيل أوباما ترفع الستارعن لوحتها الزيتية