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صور.. أفارقة يعلنون دعم مرضى مستشفى الأورام فى الأقصر

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:00 ص
صور.. أفارقة يعلنون دعم مرضى مستشفى الأورام فى الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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دعم إفريقى كبير من عدد من المؤسسات والجمعيات والأندية الإفريقية، لمرضى الأورام بمدينة الأقصر، للمساهمة فى مسيرة المستشفى فى خدمة مرضى السرطان بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد، حيث تمثل الدعم الإفريقى فى زيارة شملت الجمعية الإفريقية واللجنة القومية للاتحاد الإفريقى برئاسة محمد نصر الدين، ونادى المرأة الإفريقية، والإتحاد العام للطلاب الأفارقة بجمهورية مصر العربية، وإتحاد طلاب نيجيريا بجمهورية مصر العربية، وقدموا تبرعات مادية لخدمة استكمال العلاج للآلاف من المرضى داخل المستشفى.

واصطحب فريق العلاقات العامة بالمستشفى الوفد الإفريقى فى جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة لتعريفهم بمنظومة العمل فى مواجهة مرض السرطان اليومية والشفاء التام منه.

وأكد أعضاء الوفد الإفريقى على سعادتهم الكبيرة بمشاهدة مثل هذا الصرح الطبى العظيم بجنوب الصعيد الذى يقدم خدماته المجانية للاهالى ويخفف عنهم متاعب السفر للعاصمة.

 

 

 

  أفارقة يعلنون دعم مرضي السرطان بمستشفي علاج الأورام بالمجان في الأقصر

أفارقة يعلنون دعم مرضي السرطان بمستشفي علاج الأورام بالمجان في الأقصر

جولة الوفد الإفريقي بأقسام العلاج داخل المستشفي
جولة الوفد الإفريقي بأقسام العلاج داخل المستشفي

الوفد الافريقي يعلن دعم مسيرة علاج مرضي السرطان بالصعيد
الوفد الافريقي يعلن دعم مسيرة علاج مرضي السرطان بالصعيد
 
 
 

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