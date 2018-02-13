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صحة سوهاج: تطعيم 717373 طفل وطفلة ضد شلل الأطفال بنسبة 85 %

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:50 ص
صحة سوهاج: تطعيم 717373 طفل وطفلة ضد شلل الأطفال بنسبة 85 % تطعيم الأطفال - أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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قال الدكتور جمال قريشى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن فرق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تمكنت من تطعيم 717373 طفل وطفلة من إجمالى المتوقع تطعيمه البالغ عددهم 845 ألف و 359 طفل وطفلة، على مستوى المحافظة بنسبة تغطية بلغت 85%.

 

جاء ذلك، فى تصريحات صحفية له، على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور جمال قريشي القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مع الدكتورة غادة أحمد مدير عام الشئون الوقائية، والدكتور محمد قابيل مشرف وزارة الصحة بسوهاج، بمشاركة مشرفى المديرية ومديرى الإدارات الصحية لبحث نتائج اليوم الأول لحملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال التى بدأت اليوم  11/2/2018 وتنتهى 14/2/2018، وبحث السلبيات والمعوقات التى واجهت الحملة.

 

يذكر أن محافظة سوهاج، شهدت انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستهدف 845 ألف و359 طفل وطفلة من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالقرى والأحياء والمدن والمراكز، بداية من مدينة طما شمالا وحتى البلينا جنوبا ودار السلام جنوب شرقى المحافظة.

 

وشاركت 2351 فرقة، لتنفيذ الحملة، ضمت الفرق الثابتة والمتحركة، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتي يوم الأربعاء 14 من الشهر الجارى، وذلك بتحرك فرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية، ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والأتوبيسات ومطار سوهاج الدولى، وفرق تطعيم متحركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى المدن والقرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.


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