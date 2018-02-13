صاحب مصنع معسل يغش "الحجر" وينتج معسلا مغشوشا بالهرم





كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة صاحب مصنع لاتهامه بإنتاج المعسل باستخدام خامات مجهولة المصدر و رديئة الصنع وضبط بحوزته 8 أطنان من المواد الخام بالهرم.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع صاحب مصنع لكميات من المواد الخام مجهولة المصدر ورديئة الصنع لاستخدامها في تصنيع المعسل.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 8 أطنان من المواد الخام وعبوات فارغة معدة للتعبئة.

واعترف المتهم باستخدام أسماء شركات شهيرة في تصنيع المنتجات بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة لتباشر النيابة التحقيق.