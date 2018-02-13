شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة يؤيدون القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب





كتب حسام الشقويرى

أعلنت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، تأييدها للقيادة السياسية فى حربها ضد الإرهاب والإرهابيين، مؤكدة دعمها لقوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة فى معركتها ضد الإرهاب فى بعض المواقع الاستراتيجية والتى تنفذ تحت مسمى سيناء - 2018.

وأكد الدكتور أحمد جلال رئيس الشعبة، فى بيان اليوم، تأييد أصحاب الأنشطة والصيدليات لكافة الإجراءات التى تنفذها الدولة للقضاء على بؤر ومعاقل الإرهاب حتى يمكن استعادة الأمن والأمان لمصر والمصريين، حتى يمكن البدء فى معركة التنمية الشاملة فى سيناء وغيرها فى كافة المناطق والمحافظات، والتى يمكن أن تساعد على توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.