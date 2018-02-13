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سماع الشهود فى محاكمة بديع بـ"فض رابعة".. اليوم

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:00 ص
سماع الشهود فى محاكمة بديع بـ"فض رابعة".. اليوم محمد بديع


كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، لللشهود فى محاكمة محمد بديع و 738 من عناصر جماعة الإخوان فى اتهامهم بـ "فض اعتصام رابعة ".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية قيادات بجماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة لللمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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