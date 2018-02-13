سلطات المطار تضبط 23 هاربا من الأحكام

مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، من ضبط 23 هاربًا من تنفيذ أحكام، وذلك خلال حملة أمنية على مدار اليوم الثلاثاء فى الأكمنة المتمركزة على مداخل ومخارج مطار القاهرة.
وقالت مصادر أمنية، إنه خلال أعمال البحث والتحريات التى تقوم بها إدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى، تمكنت قوات الأمن من ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه وحجزهم لحين تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
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