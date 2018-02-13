سقوط أمطار كثيفة بالسويس وانتظام حركة سير الطرق

سقوط أمطار كثيفة بالسويس وانتظام حركة سير الطرقالثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:08 ص
أمطار - أرشيفية
السويس - سيد نون
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شهدت محافظة السويس منذ قليل سقوط أمطار بكثافة على أماكن مختلفة بالمحافظة، وعلى الطرق الإقليمية التى تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، باستثناء طريق السخنة- الزعفرانة.
واتضح أنه لم تؤثر الأمطار على حركة السير بالطرق الإقليمية، وما زالت الطرق مفتوحة بشكل طبيعى، أمام الحركة المرورية، كما تسير الملاحة بموانئ السويس الأربعة بشكل طبيعى. وأكد العميد محمد عبدالله قائد مرور السويس، أن حركة السير بالطرق التى تربط السويس مع المحافظات الأخرى منتظمة ولم تتأثر بالأمطار؛ وعلى جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب سوء حالة الطقس طوال اليوم أو بسبب تساقط الأمطار ليلا.
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