سفير المغرب يهنئ "اليوم السابع" بمرور 10 سنوات على تأسيسها





إيمان حنا

هنأ أحمد التازى سفير المملكة المغربية فى القاهرة، صحيفة وموقع اليوم السابع بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها.

وقال التازى، فى رسالة تهنئة لأسرة تحرير "اليوم السابع": "نتمنى عمرا مديدا وعطاءً غنيا ومستمرا فى الارتقاء بالحقل الإعلامى إلى المستويات المهنية والأخلاقية المطلوبة لتنوير الرأى العام والإسهام فى تكوينه".

ويحتفل "اليوم السابع" بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، بعدما أحدث طفرة فى عالم صحافة الإلكترونية بخلاف الإصدار المطبوع، والإصدرات الإلكترونية التابعة، والتى مكنته منذ صدوره وحتى دخول عامه العاشر فى صدارة الإعلام الإلكترونى والمطبوع على حد سواء.