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سفر وعودة 1986 مصريا وليبيا و240 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:57 ص
سفر وعودة 1986 مصريا وليبيا و240 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ24 ساعة الماضية منفذ السلوم


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1986 مصريا وليبيا و240 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1510 إلى الجانب الليبى، بينهم 457 مصريا و1053 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 476 بينهم 378 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 98 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 384 ألفا و 356 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 240 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

من ناحية أخرى ظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 379 مخالفة مرورية وتحصيل 5 ألاف و 300 جنيه غرامات فورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 57 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 14  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.


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