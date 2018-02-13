سفارة مصر فى موسكو تهنئ "اليوم السابع": ستظل منارة للصحافة العالمية





كتب مؤمن مختار

هنأت السفارة المصرية بروسيا "اليوم السابع"، وذلك بمرور 10 أعوام على انطلاق المؤسسة الصحفية.

وعبر المكتب الإعلامى للسفارة المصرية برئاسة الدكتور أيمن موسى، عن تهنئته، قائلا:" بسعادة غامرة وفخر نحتفل معكم بذكرى عزيزة، وهى مرور عشرة أعوام على قيام هذا العملاق فى عالم الصحافة والإعلام الجماهيرى، والفخر مبعثه أن تكون فى مصر مثل هذه الصحيفة التى قلما نجد مواطنا فى مصر أو خارجها لا يعتمد عليها كمصدر سريع ومؤتمن للمعلومة."

وأضاف:" اليوم السابع تصادف كافة الاهتمامات وتغطى كافة الأحداث بمهنية عالية نعتز جميعا بها، لقد شهدنا مولد هذه الصحيفة الغراء التى شقت طريقها وتبوأت مكانتها العالية، وأقولها بحق ليس فقط وسط كبريات وأعرق الصحف المحلية بل والعربية والعالمية."

وأوضح الدكتور أيمن موسى:" فى هذه المناسبة أعرب عن أرق التحيات وأصدق التمنيات لرئاسة التحرير وكافة العاملين فى "اليوم السابع" بدوام التوفيق والرفعة لتظل هذه المؤسسة مبعث الفخر والإحترام لدى كل قارئ مصرى وعربي وتظل صحيفتنا "اليوم السابع" منارة للصحافة العالمية."