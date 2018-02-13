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سعد الحريرى يستعرض مع نظيره البولندى آخر المستجدات فى لبنان والمنطقة

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:25 ص
سعد الحريرى يستعرض مع نظيره البولندى آخر المستجدات فى لبنان والمنطقة سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى


أ ش أ
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استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى ، خلال لقاءه مساء اليوم مع نظيره البولندى ماتيوش مورافيتسكى ، آخر المستجدات فى لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ، لا سيما على الصعيدين الاقتصادى والسياحي.

وكان الحريرى قد استقبل بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كريستوفر جارفيس ، فى حضور مستشار الحريرى لشؤون النازحين السوريين نديم الملا.

وقال جارفيس ، عقب اللقاء ، إنه تم التوافق على أن البرنامج الاستثمارى الذى تعتزم الحكومة اللبنانية طرحه أمام مؤتمر باريس المقبل وخطة الإصلاحات أمران أساسيان بالنسبة إلى مستقبل لبنان.

وأعرب عن تقدير الصندوق للخدمة العامة التى يقدمها لبنان من خلال استضافته النازحين السوريين ، مشيرا الى أن صندوق النقد الدولى واضح فى هذا الشأن.


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