زيادة مخصصات المساعدات الغذائية فى منطقة شمال سيناء





شمال سيناء محمد حسين

أفاد مصدر مسئول بديوان محافظة شمال سيناء، أن القوات المسلحة زودت مخصصات المساعدات الغذائية، وتم توزيعها على الأهالى فى أحياء داخل مدينة العريش وبئر العبد ووسط سيناء.

وقال النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء، إنه تم التنسيق ودخول شاحنات خضار لمناطق وسط سيناء لتلبية احتياجات الأهالى الأساسية .

وتواصلت داخل مدينة العريش جهود مجموعات من شباب متطوعين لمراقبة الأسواق وتوفير أماكن إيواء للأسر التى لا تستطع مغادرة المدينة بسبب الأوضاع الأمنية .

وشهدت شمال سيناء تواصل إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع عملية سيناء 2018.