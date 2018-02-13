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رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالوادى الجديد

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:21 ص
رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة ، وذلك تحسبا لتقلبات حالة الجو بعد تعرض المحافظة لعاصفة ترابية شديدة تسببت فى حجب الرؤية تماما على الطرق السريعة وفى مداخل المدن والقرى مما أدى لوقوع عدة حوادث سير راح ضحيتها شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة.

 

كما وجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها ، مشددا على جميع الوحدات المحلية ومديرية الرى بالمتابعة المستمرة لمخدرات السيول تحسبا لسقوط الأمطار، وتشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات بتأثر الطرق بحالة الطقس السىء التى تتعرض لها المحافظة، بعد أن تسببت العواصف في انعدام الرؤية على بعض الطرق السريعة.

ومن جانبه أشار اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام محافظه الوادي الجديد أنه تم مخاطبة كافه الجهات المعنية للاستعداد التام والتعامل الفورى حين تعرض المحافظة لأى متغيرات وظواهر طبيعة.

موكدا على أنه تم تشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة التى فى حالة انعقاد دائم.

ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد القصوى وشددت الوجود الأمنى والمرورى بالأمكنة الشرطية على الطرق لإسداء النصح للسائقين لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات.

 

 


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