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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:42 ص
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رئيس كوريا الجنوبية: أمريكا منفتحة على الحديث مع الشمال

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:22 ص
رئيس كوريا الجنوبية: أمريكا منفتحة على الحديث مع الشمال رئيس كوريا الجنوبية


رويترز
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نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قوله إن الولايات المتحدة منفتحة على الحديث مع كوريا الشمالية.

ولم تذكر الوكالة الكورية الجنوبية تفاصيل كما لم يصدر تعليق حتى الآن عن البيت الأزرق الرئاسى فى سول،  جاء هذا التصريح بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى كوريا الجنوبية لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى شاركت فيها بعثة رياضية من كوريا الشمالية وحضر الافتتاح وفد رفيع المستوى من بيونج يانج أيضا.

وقال بنس فى مقابلة نشرت يوم الأحد إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على شروط لمزيد من التواصل الدبلوماسى مع كوريا الشمالية، مع سول فى البداية، وقد يؤدى ذلك فيما بعد إلى محادثات مباشرة مع واشنطن دون شروط مسبقة.

وفى مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست على متن طائرته فى طريق العودة إلى الولايات المتحدة، قال بنس إن واشنطن ستواصل "أقصى حملة ضغط" على بيونجيانج لكنها ستكون منفتحة على أى محادثات محتملة فى الوقت نفسه، وتجنب بنس الاتصال المباشر مع مسؤولى كوريا الشمالية الذين حضروا الألعاب.


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