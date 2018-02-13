رئيس شركة أبو قير : إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية 21 مليون طن سنويا





كتب عبد الحليم سالم

قال سعد أبو المعاطى رئيس شركة أبو قير للأسمدة، أن زراعة مستدامة وحماية البيئة هما محورا الملتقى الدولى الـ 24 للأسمدة ، والمنعقد اليوم تحت شعار:"الكفاح من أجل زراعة مستدامة وحماية البيئة".

وأضاف أبو المعاطى أن سياسةَ صناعة الأسمدة في مصر تعتمد بالأساس على تعظيم القيمة المضافة والمردود الإقتصادي للخامات الأساسية: (الغاز الطبيعي و الفوسفات) وفق الاحتياجات المتاحة والخبرات المتراكمة والعمالة المدربة واستمرار التواجد بالأسواق العالمية وفق خطط تصديرية واضحة للمساهمة في حركة تجارة الأسمدة ، حيث حققت صناعة الأسمدة النيتروجينية في مصر طفرة نوعية في مجال زيادة الكميات وأيضاً في تنوع المنتجات ، حيث يوجد عدد (8) شركات منتجة للأسمدة النيتروجينية وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية وخاماتها ما يقرب من 21 مليون طن (بنسبة آزوت 15.5%)، يتم استهلاك نحو 9.5 مليون طن سنويا محلياً (آزوت 15.5%) والباقي خُصص للتصدير الخارجي ويحقق عوائد دولارية متميزة . و بلغ عدد الدول التى يتم التصدير لها نحو 20 دولة عربية و أوروبية و أمريكية و غيرها.

وأضاف أبو المعاطى فى كلمته اليوم بحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام ، نحن في أمس الحاجة إلي تطبيق سياسة الإستدامة في ظل التحديات التي تشهدها صناعة الأسمدة في الوقت الحالي ، من حيث التنافسية وزيادة المعروض منها ..وهذا يحتم على صناع الأسمدة إتخاذ كافة التدابير اللازمة للتغلب على هذه التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة.

فعلى الصعيد العالمي يقدر حجم الإنتاج العالمي للأسمدة لعام 2017 بنحو 255 مليون طن عنصر غذائي.. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بواقع 6% ليصل لنحو 270 مليون طن عنصر غذائي بحلول عام 2020.

في حين أن الطلب العالمي على الأسمدة قد بلغ نحو 236 مليون طن عنصر غذائي خلال عام 2017 محققاً فائض يقدر بحوالي 19 مليون طن عنصر غذائي ..

ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الأسمدة بحلول عام 2020 إلي 247 مليون طن عنصر غذائي أي بمعدل نمو يقدر بحوالي 4.6 % محققاً فائض في ميزان العرض والطلب العالمي يصل إلي 23,6 مليون طن عنصر غذائي .



وزير قطاع الاعمال مع رئيس شركة ابو قير

وحول صناعة الأمونيا قال إن حصة الدول العربية المنتجة تمثل بنحو 11% من إجمالي الانتاج العالمى للأمونيا و21 % من سوق التجارة العالمية ، ويبلغ إنتاج الأمونيا في مصر بنحو 24% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية تليها السعودية 22% ثم قطــر 18% و الجزائر 13% وسلطنة عمان 10 % والإمـــارات 5% والكويـــت 3% والبحرين 2%.

أما بالنسبه لسماد اليوريا فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 15% من إجمالي الانتاج العالمى لليوريا و 43% من سوق التجارة العالمية ،ويبلغ إنتاج اليوريا فى جمهورية مصر العربية بنحو 23% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية تليها قطر 22% ثم السعودية 18% وسلطنة عمان 13% و الجزائر 9% والإمارات 7% والكويت 4% والبحرين 3%..

وأما بالنسبة لنترات النشادر فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 4% من الانتاج العالمى لنترات النشادر ، ويتركز إنتاج نترات النشادر فى مصر بنحو 79% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية تليها تونس 13% ثم الجزائر 8% . .

وأشار أبو المعاطى أن صناعة الأسمدة تمثل مدخلاً رئيسياً لقطاع الزراعة.



رئيس شركة ابو قير فى الملتقى

حيث سيصل تعداد سكان العالم لنحو 8 مليار نسمة بحلول عام 2020 ونحو 9 مليار نسمة عام 2050 ،وهذا يضاعف استهلاك الغذاء مع ثبات الرقعة الزراعية ، مما يحتم على منتجى الاسمدة تطوير منتجاتهم ، حيث يساهم إستخدام الاسمدة فى ارتفاع كمية إنتاجية المحاصيل الزراعية بنحو من 30 % إلى 50% .