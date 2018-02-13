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رئيس جورجيا السابق يتوعد بالاستمرار فى حشد الأوكرانيين ضد السلطات فى كييف

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:42 م
رئيس جورجيا السابق يتوعد بالاستمرار فى حشد الأوكرانيين ضد السلطات فى كييف رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلى


وارسو (أ ش أ)
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صرح رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلى اليوم الثلاثاء، بأنه سيستمر فى حشد الشعب الأوكرانى ضد السلطات فى كييف من الخارج، وذلك بعد ترحيله من أوكرانيا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن السلطات الأوكرانية كانت رحلت ساكاشفيلى أمس الاثنين من أوكرانيا إلى بولندا بعدما ألقى القبض عليه فى مطعم بكييف.

وقال ساكاشفيلى خلال مؤتمر صحفى بوارسو اليوم، إن عملية ترحيله تمت بالقوة وإنها تخالف القوانين الدولية.

كما وصف ساكاشفيلى السلطات الأوكرانية بالفاسدة، متوعدا بأنه سيجد طريقة للعودة مرة أخرى لأوكرانيا.

يُذكر أن شاكاسفيلى غادر جورجيا فى عام 2013 فى أعقاب مظاهرات دعت للإطاحة به، تولى بعدها الرئيس الحالى جيورجى مارجفيلاشفيلى رئاسة البلاد، وحرك مكتب المدعى العام تهما جنائية ضده عام 2014 واتهم باختلاس مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة لاستخدامه الشخصي، وسحبت منه الجنسية الجورجية عام 2015 بعد حصوله على جواز سفر أوكرانى.

وقاد ساكاشفيلى بعد ذلك عدة تظاهرات مناوئة للحكومة فى كييف وطالب خلالها باستقالة الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو. 


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