video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الصين يشدد على أهمية التحديث العسكرى فى لقاءات مع رجال الجيش

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:01 ص
رئيس الصين يشدد على أهمية التحديث العسكرى فى لقاءات مع رجال الجيش الرئيس الصينى شى جين بينج


رويترز
إضافة تعليق

 ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الرئيس الصينى شى جين بينج شدد على أهمية التحديث العسكرى والتطور التكنولوجى خلال لقاءاته مع رجال وسيدات الجيش قبيل العام القمرى الجديد.

وعادة ما يستغل القادة الصينيون هذا التوقيت للقيام بزيارات تفقدية فى أنحاء البلاد حيث يشيرون إلى مبادرات سياسية مهمة أو يعبرون عن بواعث القلق فى العام المقبل.

وتبدأ العطلة التى تستمر أسبوعا يوم الخميس، عشية العام الجديد. وهى أهم عطلة فى التقويم الصينى، إذ يتوجه ملايين الأشخاص إلى بلداتهم، وكثير منهم لهذه المرة فقط فى العام.

وجعل شى تحديث القوات المسلحة الصينية بندا رئيسيا على جدول أعمال سياسة الدولة، إذ استثمر فى مجموعة واسعة من التقنيات منها الطائرات الشبح المقاتلة وحاملات الطائرات والصواريخ.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين أن شى أبلغ كبار المسؤولين فى موقع لإطلاق الأقمار الصناعية بإقليم سيتشوان فى جنوب غرب الصين يوم السبت أن عليهم العمل بالتزام أكبر وأن يكونوا مخلصين فى بناء قدرة الصين فى مجال الفضاء لإيجاد مزيد من "المعجزات الصينية".

وقال تقرير الوكالة إن شى شدد على ضرورة "التدريب العسكرى فى ظروف القتال لتحويل الجيش الصينى إلى جيش عالمى وتحسين قدرات البلاد فى مجال الفضاء".

وأضافت الوكالة فى تقريرها "أشار شى إلى أن التكنولوجيا قدرة رئيسية من القدرات القتالية ودعا إلى تكثيف العمل لتحقيق تقدم فى التقنيات الرئيسية والأساسية كى يتسنى للصين الأخذ بزمام المبادرة فى المنافسة الدولية".

وقالت شينخوا إن شى تحدث كذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الجنود المنشرين فى جزيرة من جزر باراسيل ببحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وسألهم عن كيفية استعدادهم للعام الجديد.

وتطالب الصين بالسيادة على مساحة واسعة من بحر الصين الجنوبى وتزيد وجودها العسكرى هناك، بما فى ذلك استصلاح أراض وشعاب وجزر مرجانية لإقامة بنية أساسية عسكرية مثل القواعد الجوية.

ومن المتوقع أن يزور شى مناطق أخرى من البلاد قبل العطلة وربما خلالها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. الصين الأقوى وفق قيمة العلامات التجارية لبنوكها على حساب أمريكا

الصين تنتقد طلب ستوكهولم بالإفراج عن كاتب سويدى انتهك قوانين البلاد

الصين تشيد أول مدينة "مغطاة بالأشجار" فى العالم لمواجهة الاحتباس الحرارى

شى جين بينجن

أخبار الصين

أخبار العالم اليوم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

الصحة: استمرار تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال حتى الأربعاء

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

الأهلى يتفق مع "الإسكان" على تغيير موقع فرع التجمع الخامس

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

5 حاجات هتساعدك تكتشفى كذب جوزك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة