رئيس أركان الجيش الباكستانى يصل كابول لإجراء محادثات رفيعة المستوى





كابول (أ ش أ)

وصل رئيس أركان الجيش الباكستانى الجنرال قمر جاويد باجوا اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأفغانية كابول للمشاركة فى مؤتمر رفيع المستوى.

وقالت مصادر عسكرية باكستانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - "إنه من المتوقع أن يشارك الجنرال باجوا فى مؤتمر على مستوى رؤساء أركان الدفاع.. موضحة أن رئيس هيئة أركان الجيش الأفغانى الجنرال محمد شريف يافتالى، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، وقائد القوات الأمريكية فى أفغانستان وبعثة (الدعم الحازم) التابعة لحلف الناتو الجنرال جون نيكولسون، سيشاركون أيضا فى المؤتمر".

وأكدت مصادر فى وزارة الدفاع الأفغانية وكذلك مصادر حكومية وصول الجنرال باجوا لإجراء محادثات فى العاصمة كابول.

وتأتى زيارة رئيس أركان الجيش الباكستانى إلى أفغانستان فى ظل توتر العلاقات بين كابول وإسلام آباد بسبب الظروف المحيطة بمكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية قد أعلنت أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن مواصلة المحادثات مع باكستان، وذلك فى إطار خطة العمل الأفغانية الباكستانية للسلام والتضامن.