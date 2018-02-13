دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تطعيم 8.6 مليون طفل "ضد شلل الأطفال"الثلاثاء، 13 فبراير 2018 12:33 ص
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
إعداد – وليد عبد السلام
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
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