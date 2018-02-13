video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دفاع سامح عبد العزيز: ننتظر الحيثيات للطعن على سجنه بتهمة حيازة مخدرات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:00 ص
دفاع سامح عبد العزيز: ننتظر الحيثيات للطعن على سجنه بتهمة حيازة مخدرات سامح عبد العزيز


كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

قال جميل سعيد المحامى، إنه سيطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بسجن موكله المخرج سامح عبد العزيز، 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه فى اتهامه بحيازة وتعاطى مواد مخدرة.

 وأضاف "سعيد" فى تصريحاته خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر صدور حيثيات المحكمة لإعداد مذكرة بالطعن على الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة استندت فى حكمها على اعترافات المتهم التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة.

كانت مباحث السياحة والآثار بالجيزة، ألقت القبض على سامح عبد العزيز أثناء عبوره منفذ أمنى بمنطقة الهرم السياحية متوجها إلى أحد الفنادق، وذلك لحيازته قطعتين حشيش وزنا 20 جراما وتذكرة هيروين وكيس من مخدر البانجو، وقرص ونصف تامول، وخررت له محضرًا بالواقعة وأحالته للنيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منتج أرض النفاق بعد حبس سامح عبد العزيز: "المسلسل هيتعمل هيتعمل"

السجن 3 سنوات للمخرج سامح عبد العزيز فى قضية حيازة وتعاطى مخدرات

دفاع المخرج سامح عبد العزيز يدفع ببطلان التفتيش وتناقض أقوال ضابط الواقعة

إحالة المخرج سامح عبد العزيز للجنايات لاتهامه بحيازة وتعاطى المخدرات

سامح عبد العزيز

سجن سامح عبد العزيز

المخرج سامح عبد العزيز

جرائم المشاهير

المخدرات

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

فيديو.. المتحدث باسم الخارجية:تيلرسون أكد حرص أمريكا على صرف المساعدات العسكرية كاملة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

محامى سامى عنان: ما جاء على لسان هشام جنينة لا يمت للواقع بصلة

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

محمد صلاح يمتلك أفضل معدل تهديفى بالبريميرليج.. والرابع فى أوروبا

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لهاتفى جالاكسى S8 و S8 بلس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة