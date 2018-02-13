دفاع سامح عبد العزيز: ننتظر الحيثيات للطعن على سجنه بتهمة حيازة مخدرات

دفاع سامح عبد العزيز: ننتظر الحيثيات للطعن على سجنه بتهمة حيازة مخدراتالثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:00 ص
سامح عبد العزيز
كتب أحمد الجعفرى
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قال جميل سعيد المحامى، إنه سيطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بسجن موكله المخرج سامح عبد العزيز، 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه فى اتهامه بحيازة وتعاطى مواد مخدرة.
وأضاف "سعيد" فى تصريحاته خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ينتظر صدور حيثيات المحكمة لإعداد مذكرة بالطعن على الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة استندت فى حكمها على اعترافات المتهم التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة.
كانت مباحث السياحة والآثار بالجيزة، ألقت القبض على سامح عبد العزيز أثناء عبوره منفذ أمنى بمنطقة الهرم السياحية متوجها إلى أحد الفنادق، وذلك لحيازته قطعتين حشيش وزنا 20 جراما وتذكرة هيروين وكيس من مخدر البانجو، وقرص ونصف تامول، وخررت له محضرًا بالواقعة وأحالته للنيابة.
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