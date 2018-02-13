حملة للتبرع بالدم فى بنى سويف “دمى لجنود بلدى”الثلاثاء، 13 فبراير 2018 08:09 م
جانب من حملة التبرع بالدم
بنى سويف أيمن لطفى
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نظمت سيدات من أجل مصر ببنى سويف التابعة لجمعية من أجل مصر اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم داخل جامعة بنى سويف حملة “دمى لجنود بلدى” بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.
وقالت الدكتورة رضوى مختار أن الحملة تأتي انطلاقا من أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة لسيدات من أجل مصر للتبرع بالدم لصالح جنودنا وستستمر الحملة بالنادى الرياضى الجمعة القادمة وبمركز الواسطى يوم السبت .
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