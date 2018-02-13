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حريق بمطبعة فى الدقهلية دون إصابات

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:36 م
حريق بمطبعة فى الدقهلية دون إصابات حريق - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بمطبعة ورق بسندوب، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.
 
وكان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مروان عبد المعطى مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمطبعة ورق بسندوب.
 
وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، تحت إشراف المقدم دكتور أحمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، فيما لم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات.
 
وتبين من المعاينة المبدئية، أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وأتى على محتويات المطبعة بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية، لبيان أسباب الحريق.
 
 
 
 

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