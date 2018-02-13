حبس الأب المتهم بتعذيب طفله بمساعدة زوجته الثانية بالشرقية





الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس سائق وزوجته الثانية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لقيامها بتعذيب نجله "يوسف" ووجهت النيابة لهما تهمة تعريض حياة طفل للخطر وإحتجازه.

بداية الواقعة، كانت بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " لواحظ م ع" ربة منزل تتهم فيه نجلها" أبو ال ح" مقيم قرية تابعة لمركز بلبيس، بتعذيب نجله" يوسف" 12 سنة بالصف الأول الإعدادي.

وقالت الشاكية في المحضر، أن نجلها قام بتعذيب طفله وحبسه بالمنزل، إرضاء لزوجته الثانية، حيث أنه منفصل عن زوجته الأولي والدة الطفل والطفل يقيم معه بالمنزل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6621 لسنة 2018 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الطفل "يوسف"، تبين إصابته بكدمة كبيرة بالفخذين الأيمن والأيسر، والإلية اليسري واليمني، كما تبين وجود تجمع دموي أسفل الفخذين الأيمن والأيسر، وكدمة كبيرة بالذراعين الأيمن والأيسر.

وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق، برئاسة المستشار محمد لاشين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، واستمعت النيابة لأقوال السيدة العجوز، الذي أقرت قيام نجلها بضرب حفيدها ضربا مبرح بالخرطوم، وتوثيقه وحبسه بالمنزل، وقررت النيابة العامة استدعاء الطفل لسؤاله وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.