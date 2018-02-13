جيروم باول: مجلس الاحتياطى "سيبقى يقظا" لأى مخاطر على الاستقرار المالى

رويترز

قال جيروم باول الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطى الاتحادى، اليوم الثلاثاء، أثناء مراسم أداء اليمين، إن البنك المركزى الأمريكى سيظل يراقب المخاطر على الاستقرار المالى وسيحافظ على التحسينات "الأساسية" التى شهدتها القواعد المنظمة للقطاع المالى منذ أزمة 2007-2009 .

ومتحدثا فى أعقاب تراجع حاد للسوق محا 10 بالمئة من قيمة المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، قال باول إن مجلس الاحتياطى "سيحافظ على المكاسب فى التنظيم المالى بينما يسعى إلى ضمان أن تكون سياساتنا فعالة قدر الإمكان. سنبقى يقظين تحسبا لظهور أى مخاطر على الاستقرار المالي".

وكان باول قد تولى منصبه رسميا الأسبوع الماضي.