جون كاسن: الشركات البريطانية تسعى إلى مضاعفة استثماراتها داخل مصر

جون كاسن: الشركات البريطانية تسعى إلى مضاعفة استثماراتها داخل مصرالثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:47 م
السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن
كتب أحمد جودة
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أكد السفير البريطانى بالقاهرة، جون كاسن، أن الاستثمارات البريطانية تساهم بنصيب كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، مضيفا: "التكنولوجيا والاستثمارات البريطانية بتساعد مصر في خطتها إنها تبقى مركز إقليمى للطاقة. (بى بى) ساهمت فى تطوير حقل أتول، وبدأت بالفعل إنتاج الغاز قبل الميعاد بـ7 شهور".
السفير البريطانى بالقاهرة
وأضاف السفير البريطانى بالقاهرة، عبر سلسلة من التغريدات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن شركة بى بى النفطية تتعاون مع الشركات المصرية فى إنتاج ٤٠٪ من النفط، وتسعى فى تزويد ومضاعفة إنتاجها خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "شركة شيل البريطانية بتساعد مصر فى إنتاج ٢٠٪ من الغاز وبتبحث طرق جديدة لدعم تطوير قطاع الطاقة".
الاستثمارات البريطانية فى مصر
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