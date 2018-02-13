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تيلرسون: الكويت والعراق وأمريكا يوقعون مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:32 م
تيلرسون: الكويت والعراق وأمريكا يوقعون مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار وزير الخارجية الأمريكى


رويترز
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قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكى يعتزم تقديم خط ائتمان بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمساعدة فى إعادة بناء البلاد بعد الحرب ضد تنظيم الدولة الأسلامية.

وأبلغ تيلرسون مؤتمرا فى الكويت بشأن إعمار العراق "للتدليل على إلتزاماته القوية، فإن بنك التصدير والاستيراد ووزارة المالية العراقية سيوقعان اليوم مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار ستهيأ الأجواء للتعاون المستقبلي".


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