تيلرسون: التحالف الدولي دحر داعش.. وعودة 98% من الأراضى المسيطر عليها





كتب محمد شعلان

أكد ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، نجاح التحالف الدولي في دحر تنظيم داعش الارهابى في 98% من الأراضى التى كان يسيطر عليها التنظيم، كما عاد أكثر من 3 ملايين شخص إلى ديارهم بعد تهجيرهم من جانب مسلحى داعش.

وطالب وزير الخارجية الامريكى، فى مؤتمر صحفى للتحالف، بضرورة إعادة بناء المناطق التي دمرها مسلحو داعش، مضيفا "نهاية عملياتنا العسكرية ضد مسلحي داعش لا تعني نهاية التنظيم الحتمية، والدول الأعضاء في التحالف الدولي يجب أن تستمر في محاربة جهود داعش في التجنيد والتمويل"