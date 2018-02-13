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توقف حركة الملاحة النهرية بأسوان بسبب العواصف الترابية

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:28 ص
توقف حركة الملاحة النهرية بأسوان بسبب العواصف الترابية عوصف ترابية - أرشيفية


أسوان – عبد الله صلاح
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ضربت محافظة أسوان، صباح اليوم، عاصفة ترابية تصاحبها رياح شديدة وانعدام فى الرؤية، وتوقفت حركة الملاحة النهرية للمراكب والبواخر النيلية.

وحذر مسئولو الأرصاد الجوية بالمحافظة، من سوء حالة الطقس، مع ضرورة توخى الحذر على الطرق الصحراوية والسريعة أثناء القيادة، نظراً لانعدام الرؤية بسبب الشبورة الترابية وسرعة الرياح.

 


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