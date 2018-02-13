تقرير: نزلاء السجون فى العالم يقترب من 11 مليون نزيل 20% منهم فى أمريكا

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كشف تقرير حديث بعنوان "ملخصون السجون العالمية" عن أن عدد نزلاء السجون فى العالم يقترب من 11 مليون نزيل، وأن 20 % منهم فى السجون الأمريكية.



وأوضح التقرير - وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية مساء اليوم الاثنين - أن عدد نزلاء السجون فى الولايات المتحدة يصل إلى نحو 2.2 مليون سجين، بفارق أكثر من نصف مليون سجين عن الصين، حيث بلغ عدد نزلاء السجون فيها حوالى 1.7 مليون سجين.



وجاءت البرازيل ثالثة؛ حيث بلغ عدد نزلاء السجون فيها حوالى 670 ألف نزيل، مقابل 602 ألف سجين فى روسيا.. فيما حلت الهند فى المركز الخامس من حيث عدد نزلاء السجون (420 ألفا) وتايلاند سادسة (325 ألفا)، وإندونيسيا سابعة وبلغ عدد نزلاء السجون فيها 232 ألف سجين.



أما أقل دولة من حيث عدد نزلاء السجون فهى سان مارينو التى يوجد فيها سجينان فقط، مقابل 6 سجناء فى جزر فارو، و10 فى ليختنشتاين و11 فى توفالو و14 فى ناورو و28 فى موناكو.