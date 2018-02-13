تعيين الدكتورة سوزان الحسانين رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد





وائل ربيعى

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتورة سوزان الحسانين عبد العال خليف، رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.