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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 04:58 م
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تعيين الدكتورة سوزان الحسانين رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:14 م
تعيين الدكتورة سوزان الحسانين رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتورة  سوزان الحسانين عبد العال خليف، رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
 
 

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المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد



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