تعيين الدكتورة سوزان الحسانين رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

تعيين الدكتورة سوزان الحسانين رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايدالثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:14 م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتورة سوزان الحسانين عبد العال خليف، رئيسا للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.
إضافة تعليق
صور وفيديو.. "مستقبل وطن" يعلن تجديد بيعته للسيسي لفترة رئاسية ثانية.. مؤتمر صحفى للحزب يؤكد دعمه للعملية العسكرية فى سيناء ضد الإرهاب.. والنائب هشام عبد الواحد: نقف داعمين لتوجهات الرئيس
فيديو وصور.. إنجازات مشرفة للفراعنة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.. سبورتنج يخطف لقب السلة فى الثانية الأخيرة.. ذهبية وفضيتان بألعاب القوى.. والبنك الأهلى يستحوذ على ميداليات الكاراتيه
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة