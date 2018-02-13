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تعطل حركة المترو والترام بالعاصمة البولندية لانقطاع الكهرباء

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:53 م
تعطل حركة المترو والترام بالعاصمة البولندية لانقطاع الكهرباء انقطاع كهرباء


وارسو (أ ش أ)
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 تسبب انقطاع التيار الكهربائى فى العاصمة البولندية وارسو، اليوم الثلاثاء، فى تعطيل حركة مترو الأنفاق والترام جنوبا.

وقال المتحدث باسم شركة الطاقة جاكوب زاجدل -حسبما ذكرت شكبة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن انقطاع التيار ربما نجم عن قطع خط الكهرباء الرئيسى فى منطقة شلوزيفس بالعاصمة أثناء أعمال البناء، مضيفا أنه جارى العمل على إعادة التيار الكهربائى.

وأضافت الشبكة أن العطل تسبب أيضا فى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل والمحال التجارية بجنوب العاصمة.

 


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