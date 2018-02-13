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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:13 ص
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تعرف على 6 فوائد لريادة الأعمال.. تشجع التصنيع المحلى

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:00 ص
تعرف على 6 فوائد لريادة الأعمال.. تشجع التصنيع المحلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى


كتب : مصطفى عبد التواب
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نشرت الصفحة الرسمية لمشروع رواد 2030 الذى تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية والذى يستهدف تدريب الشباب والطلاب المصريين على ريادة الأعمال، مميزات ريادة الاعمال للشخص الذى يكتسب ثقافة ريادة الاعمال وكذلك للمجتمع، وفيما يلى المميزات الـ 6 بحسب ما أوردتهم الصفحة:-

1-تحسين الوضع المالى الحالى

2-توفير المزيد من فرص العمل التى ترضى وتناسب القوى العاملة

3-تطوير المزيد من الصناعات خاصة فى المناطق الريفية والمناطق التى لم تستفيد بالتطورات الاقتصادية

4-خلق اسواق جديدة

5-التشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الانتاجية

6-التشجيع على تصنيع المواد المحلية فى صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

جدير بالذكر أن الماجستير مقدم بناء على برتوكول بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامعة القاهرة وجامعة كامبريدج وهذا البرتوكول موجه لطلاب الجامعات وخريجى الجامعات، لاختيار 40 شابا مصريا لدراسة ماجستير مهنى لريادة الأعمال يتم تنفيذ جزء منه فى كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة والجزء الثانى فى جامعة كامبريدج فى بريطانيا.

يهدف الماجستير إلى تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية وزيادة فرص نجاح المشروعات الريادية والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع وخلق مجتمع عملى قادر على دعم ونشر فكر ريادة الأعمال علاوة على المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ويشترط للتقدم له أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة جامعية وألا يقل عمره عن 22 عاما وألا يزيد عن 40 عاما، وأن يحصل المتقدم على درجة لا تقل عن 6 فى امتحان اللغة الإنجليزية المخصص للدراسة بإنجلترا (IELTS)، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وأن يحصل على ورقة توصية من الجهة التابع لها المتقدم أو آخر جهة كان تابعا لها، علاوة على شرط عودة الطالب إلى موطنة بعد إتمام الدراسة والانتهاء من فترة المنحة المقدمة.


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