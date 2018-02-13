تعرف على مناطق زراعة بذرة إكثار القطن الموسم الجديد × 6 معلومات





كتب عز النوبى

ينشر"اليوم السابع" المناطق المخصصة بالمحافظات لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن ومناطق الإكثار للموسم الزراعى 2018، كالتالى:

1- صنف جيزة "86" خصص لمركزى دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ ومركزى قطور وبسيون بمحافظة الغربية لزراعة أقطان الإكثار.

2- صنف جيزة "92" يزرع من خلال الجمعيات المختارة بمركزى كفر سعد، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط.

3- صنف جيزة "94" يزرع أقطان الإكثار بمركز بلقاس بأراضى "الاستصلاح، الإصلاح، والائتمان" بمحافظة الدقهلية ومراكز: بيلا، والحامول بمحافظة كفر الشيخ.

4- صنف جيزة "96" لزراعة أقطان الإكثار بمركزى مطوبس، وفوه بمحافظة كفر الشيخ.

5- صنف جيزة "90" بمراكز الفتح، ابنوب، أسيوط، منفلوط، ابوتيج، صدفا، والقوصية بمحافظة أسيوط.

6- صنف جيزة "95" حدد زراعة اقطان الإكثار بمحافظة بني سويف بأكملها، ومركزى اطسا، والفيوم بمحافظة الفيوم، و مركزى بني مزار، ومطاى بمحافظة المنيا.