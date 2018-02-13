تعرف على مناطق زراعة بذرة إكثار القطن الموسم الجديد × 6 معلومات

تعرف على مناطق زراعة بذرة إكثار القطن الموسم الجديد × 6 معلوماتالثلاثاء، 13 فبراير 2018 01:00 ص
محصول القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر"اليوم السابع" المناطق المخصصة بالمحافظات لتعميم زراعة التقاوى المعتمدة لأصناف القطن ومناطق الإكثار للموسم الزراعى 2018، كالتالى:
1- صنف جيزة "86" خصص لمركزى دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ ومركزى قطور وبسيون بمحافظة الغربية لزراعة أقطان الإكثار.
2- صنف جيزة "92" يزرع من خلال الجمعيات المختارة بمركزى كفر سعد، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط.
3- صنف جيزة "94" يزرع أقطان الإكثار بمركز بلقاس بأراضى "الاستصلاح، الإصلاح، والائتمان" بمحافظة الدقهلية ومراكز: بيلا، والحامول بمحافظة كفر الشيخ.
4- صنف جيزة "96" لزراعة أقطان الإكثار بمركزى مطوبس، وفوه بمحافظة كفر الشيخ.
5- صنف جيزة "90" بمراكز الفتح، ابنوب، أسيوط، منفلوط، ابوتيج، صدفا، والقوصية بمحافظة أسيوط.
6- صنف جيزة "95" حدد زراعة اقطان الإكثار بمحافظة بني سويف بأكملها، ومركزى اطسا، والفيوم بمحافظة الفيوم، و مركزى بني مزار، ومطاى بمحافظة المنيا.
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