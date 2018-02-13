تعرف على سعر تذاكر حفلات "أوبرا عايدة" بالأهرامات.. البلاتينيوم بـ9500 جنيه





كتبت ميرفت رشاد

أعلن أشرف شاهين ممثل الشركة المنظمة لعروض "أوبرا عايدة"، المقررة إقامتها على سفح الأهرامات خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس المقبل، عن أسعار تذاكر بيع الحفلات تعرف عليها :

سعر تذكرة بلاتينيوم : 9500 جنيه

سعر تذكرة الجولد : 5000 جنيه

سعر تذكرة السلفر : 4000 جنيه

سعر تذكرة برونز: 2000 جنيه

وقال، إن أسعار البرامج السياحية التى تم ترويجها للأجانب تتضمن حضور العروض وتذاكر الطيران والإقامة يتراوح ما بين 1500 إلى 4000 دولار لمدة 7 ليالى، معلنا أن حجم المبيعات بلغ 1200 سائح أوروبى، و700 سائح يابانى، موضحًا أن سعة المسرح تصل لـ 3000 مقعد فى العرض الواحد، وأن الشركة تعول على السوق المصرى لاستكمال بيع تذاكر العروض.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شركة الصوت والضوء لإلغاء كافة العروض المقرر إقامتها خلال تلك الفترة المحددة لعروض أوبرا عايدة.