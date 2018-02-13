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الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:36 م
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تعاون بين "تعليم الإسكندرية" ومديرية الأمن لرفع وعى الطلاب

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:32 م
تعاون بين "تعليم الإسكندرية" ومديرية الأمن لرفع وعى الطلاب تعاون بين "تعليم الإسكندرية" ومديرية الأمن


الاسكندرية جاكلين منير
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قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية  و قطاع الإعلام بمديرية أمن الاسكندربة  بالتعاون مع مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية ، بإعداد كتاب تثقيفى للاطفال بمدارس الاسكندرية تحت عنوان " ارسم. .ولون" .

و ذلك فى  إطار التعاون بين تعليم الإسكندرية ومديرية أمن الاسكندية ( قطاع الاعلام ) للارتقاء بمستوى الوعى لدى الأطفال بمدارس الاسكندرية.

من جانبها أشارت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية الى أن المبادرة تهدف الى توعية الاطفال بالمفهوم الجديد لثقافة العمل الأمنى منذ الصغر من خلال معلومات ورسومات بسيطة عن دور الشرطة فى مجال المرور والحماية المدنية لحمايتهم وحماية اسرهم ومساعدة الآخرين .

وقام فريق عمل من إدارة الإعلام والعلاقات بمديرية أمن الاسكندرية وقسم حقوق الإنسان بتوزيع الكتب التثقيفية على الأطفال ببعض مدارس الاسكندرية.


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