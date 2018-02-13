video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"تصديرى الملابس": 9 شركات مصرية تشارك بأكبر معرض للموضة فى أمريكا

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 06:27 م
"تصديرى الملابس": 9 شركات مصرية تشارك بأكبر معرض للموضة فى أمريكا تجهيزات المعرض


كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

انطلق أمس فعاليات معرض SOURCING @ MAGIC المنعقد فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة  خلال الفترة من 11-14 فبراير  2018.

المعرض مقام على مساحة 1500 قدم  بمشاركة   9 شركات مصرية، ويعتبر حدثا مهما لمواكبة السوق التجارى العالمى خاصة فى صناعات الملابس ومتطلباتها ونهوضا بالصادرات المصرية للخارج.، وفق بيان من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وقال بيان المجلس، إن المعرض يعد من أكبر معارض الموضة والأزياء فى أمريكا، كما يشكل ملتقى لأشهر المصممين العالميين والماركات العالمية، كما يعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من أكبر تجمع لسلسلة التوريدات العالمية ويتيح المعرض للمشاركين فرصة التعرف على منتجات جديدة، واتجاهات السوق، بالإضافة إلى التكنولوجيا جديدة، إلى جانب تقييم ومقارنة المنتجات المصرية بمنتجات المنافسين .

وأشار المجلس إلى  صادرات  الملابس  خلال عام  2017 مليار و449 مليون دولار مقارنة بـمليار و 274 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبه نمو بلغت 14%، لافتا إلى أن الشركات المشاركة فى المعرض هى "أمريكان جروب "بيتوتكس "الاسكندرية للتصنيع وعموم الإستيراد، السويسرية للملابس القطنية، بيوتى إن، ياسمينا للملابس، الهلال للتريكو، طيبة للصناعات النسيجية " رياض جروب "، أسك للملابس الجاهزة، مصنوعات التريكو المصرية ".

وأكد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن الولايات المتحدة هى شريك اقتصادى رائد لمصر فى قطاع الملابس الجاهزة. حيث بلغ إجمالى حجم التجارة 717 مليون دولار فى عام 2016، منها 3 ملايين دولار صادرات أمريكية لمصر و 714 مليون دولار واردات امريكيه من مصر.

ومن اهم المنتجات المصدرة الى الولايات المتحدة البنطلونات الجينز ، القمصان الرجالى و الملابس النسائيه ،قد بلغت إجمالى الواردات الامريكية من الملابس من العالم ما قيمته 81 مليار ددولار كما بلغت الحصه السوقيه لمصر نسبه 0.8% لذا يستهدف قطاع الملابس الجاهزه المصرى زياده حصته السوقيه خلال الفتره القادمه و خاصه من الجينز و المصنرات .

فى نهاية عام 2017، سجلت صادرات الملابس الجاهزه 1.4 مليار دولار مقارنة بقيمه  1.2 مليار دولار فى عام 2016 و بزيادة قدرها 14%، وبلغت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 726 مليون دولار أمريكى فى عام 2017 مقارنهً ب 633 مليون دولار فى عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 15٪.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس "الملابس الجاهزة" يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 20% فى 2018

الملابس الجاهزة

اخبار الاقتصاد

المجلس التصديرى للملابس

صادرات الملابس



لا تفوتك
البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

البرلمان العربى: ندعم العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

خالد صلاح يكتب: أسرار نجاح نجيب ساويرس لطلاب الجامعة الأمريكية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

مهرجان الفلانتين للجميع.. باب رزق لمحلات الهدايا والورود.. والإفتاء تحسم جدل الحلال والحرام فيه.. ومنافسة بين الساخرين والمهتمين بعيد الحب على السوشيال ميديا.. وسنة أولى زواج وخطوبة محتارين فى نوع الهدية

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

فيديو.. حصاد الجولة 23 للدورى.. أسبوع ذبح المدربين.. الأهلى يطير بالقمة.. الإسماعيلى يواصل تقديم الهدايا.. الزمالك ينجو من فخ سموحة.. أزارو يخطف صدارة الهدافين.. القطار الأحمر يدهس المقاولون رايح جاى

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

الاندبندنت:قاضية لبنانية تحكم على مسلمين أهانوا المسيحية بحفظ سورة آل عمران

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

رئيس بازل السابق: محمد صلاح أسطورة مثل فيدرر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة