"تصديرى الملابس": 9 شركات مصرية تشارك بأكبر معرض للموضة فى أمريكا





كتب – إسلام سعيد

انطلق أمس فعاليات معرض SOURCING @ MAGIC المنعقد فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة خلال الفترة من 11-14 فبراير 2018.

المعرض مقام على مساحة 1500 قدم بمشاركة 9 شركات مصرية، ويعتبر حدثا مهما لمواكبة السوق التجارى العالمى خاصة فى صناعات الملابس ومتطلباتها ونهوضا بالصادرات المصرية للخارج.، وفق بيان من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.

وقال بيان المجلس، إن المعرض يعد من أكبر معارض الموضة والأزياء فى أمريكا، كما يشكل ملتقى لأشهر المصممين العالميين والماركات العالمية، كما يعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من أكبر تجمع لسلسلة التوريدات العالمية ويتيح المعرض للمشاركين فرصة التعرف على منتجات جديدة، واتجاهات السوق، بالإضافة إلى التكنولوجيا جديدة، إلى جانب تقييم ومقارنة المنتجات المصرية بمنتجات المنافسين .

وأشار المجلس إلى صادرات الملابس خلال عام 2017 مليار و449 مليون دولار مقارنة بـمليار و 274 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبه نمو بلغت 14%، لافتا إلى أن الشركات المشاركة فى المعرض هى "أمريكان جروب "بيتوتكس "الاسكندرية للتصنيع وعموم الإستيراد، السويسرية للملابس القطنية، بيوتى إن، ياسمينا للملابس، الهلال للتريكو، طيبة للصناعات النسيجية " رياض جروب "، أسك للملابس الجاهزة، مصنوعات التريكو المصرية ".

وأكد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن الولايات المتحدة هى شريك اقتصادى رائد لمصر فى قطاع الملابس الجاهزة. حيث بلغ إجمالى حجم التجارة 717 مليون دولار فى عام 2016، منها 3 ملايين دولار صادرات أمريكية لمصر و 714 مليون دولار واردات امريكيه من مصر.

ومن اهم المنتجات المصدرة الى الولايات المتحدة البنطلونات الجينز ، القمصان الرجالى و الملابس النسائيه ،قد بلغت إجمالى الواردات الامريكية من الملابس من العالم ما قيمته 81 مليار ددولار كما بلغت الحصه السوقيه لمصر نسبه 0.8% لذا يستهدف قطاع الملابس الجاهزه المصرى زياده حصته السوقيه خلال الفتره القادمه و خاصه من الجينز و المصنرات .

فى نهاية عام 2017، سجلت صادرات الملابس الجاهزه 1.4 مليار دولار مقارنة بقيمه 1.2 مليار دولار فى عام 2016 و بزيادة قدرها 14%، وبلغت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 726 مليون دولار أمريكى فى عام 2017 مقارنهً ب 633 مليون دولار فى عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 15٪.