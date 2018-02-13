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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات باستثناء "إيجى إكس 100"

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 02:56 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات باستثناء "إيجى إكس 100" البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء المؤشر الأوساع نطاقاً، مدفوعة بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 2.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 849.400 مليار جنيه.
 
  
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.2 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 27.7 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 38.2 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه على التوالى.
 
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14729 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.80% عند مستوى 2621 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 14541 نقطة.
 
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2027 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 503 نقطة.
 
  
 
وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 100 شركة، ولم تتغير 23 شركة.
 

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