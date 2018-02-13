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تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب الأحوال الجوية وظروف التشغيل

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 10:04 م
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب الأحوال الجوية وظروف التشغيل مطار القاهرة


كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الثلاثاء تأخر إقلاع 6 رحلات دولية وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية .
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى إن رحلة الخطوط الكويتية 542 المتجهة الى الكويت لمدة ساعتين بسبب بسبب أعمال الصيانة ، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية نسما 130 المتجهة الى الطائف بسبب ظروف التشغيل ، و رحلة الخطوط الجوية السعودية 322 المتجهة إلى أبها بسبب ظروف التشغيل .
 
وأشارت المصادر إلى أن رحلة الخطوط العمانية 406 المتجهة الى مسقط تأخرت عن موعد إقلاعها المقرر بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة ، ان رحلة الخطوط الأردنية 6869 المتجهة الى العقبة تأخرت بسبب سوء الأحوال الجوية فى مطار الوصول ، وان رحلة خطوط طيران الخليج 80 المتجهة البحرين تأخرت بسبب ظروف التشغيل .
 
 

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