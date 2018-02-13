تأجيل محاكمة المتهمين فى محرقة العجيزى بطنطا لشهر يونيو





الغربية - مصطفى عادل

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وعضوية المستشارين جورج راشد وعبد العظيم عبد الهادي، وأمانة سر عزت خليل، تأجيل محاكمة مصطفى محمد أبو النصر راضي، صاحب عقار سكنى بمنطقة العجيزى بمدينة طنطا، ونجلاه أحمد وعبد الله، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحرقة العجيزى بطنطا، لإلقائهم زجاجات المولوتوف الحارقة على الجيران من أعلى منزلهم، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يونيو، لإحضار احد المتهمين من محبسه بسجن برج العرب.

ترجع الواقعة لعام 2012، عندما ركب المتهمون محطة تقوية شبكه محمول أعلى منزلهم بمنطقة العجيزي، مما أثار غضب الاهالى، وطالبوهم بعدم وضعها لما لها من اثر سلبي على الصحة، فما كان من المتهمين الا ان صعدوا اعلى المنزل، والقوا زجاجات المولوتوف على المواطنين، مما تسبب فى مقتل 8 أشخاص، وأصيب العشرات بعاهات مستديمة، وتداولت المحكمة القضية طوال هذه السنوات، وقررت اليوم الثلاثاء، تأجيلها لشهر يونيو القادم لاحضار متهم من محبسه بسجن برج العرب، وتم نقل المتهمين لمحبسهم.