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بولندا تتعهد بدفع 10 ملايين دولار لتسكين اللاجئين السوريين فى لبنان

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:32 م
بولندا تتعهد بدفع 10 ملايين دولار لتسكين اللاجئين السوريين فى لبنان لاجئين


أ ش أ
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 تعهد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكى بدفع 10 ملايين دولار أمريكى لمساعدة لبنان فى بناء مساكن لقرابة ألف لاجئ سورى.

وقال مورافيتسكى -فى بيان نقلت عنه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء- إن شكل المساعدات الأكثر فعالية هو ذلك الذى يتم تقديمه للاجئين القريبين من البلاد التى يريدون العودة إليها.


وأضافت الشبكة أن رئيس الوزراء البولندى كان قد زار مدرسة ومشفى للاجئين السوريين فى شمال لبنان، كما شدد على التزام بلاده بمساعدة من شردتهم الحرب.


يذكر أن لبنان تستضيف قرابة مليون لاجئ سورى وتطالب المجتمع الدولى بحمل العبء معها، كما لبولندا موقف رافض لخطة الاتحاد الأوروبى توزيع اللاجئين الموجودين حاليا فى اليونان وإيطاليا على دول الاتحاد وهو ما أثار نقد وتحذيرات القادة الأوروبيين.

 


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