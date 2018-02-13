برلمانى ليبى مهنئا اليوم السابع فى ذكرى انطلاقه: حراس الكلمة والخبر الصادق





كتب - أحمد جمعة

هنأ عضو مجلس النواب الليبى، على التكبالى، اليوم السابع بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقه، مشيدا بنهج المؤسسة وسياستها التحريرية، مضيفا "العقل والمنطق، والحرص على الوطن. وأخبارها ناصعة، مع رفض الفكر الصانع للفرقة والمحن".

وتابع عضو مجلس النواب الليبى فى رسالته: "اليوم السابع" فى مسيرتها تشعل الشمعة العاشرة، لتضىء السمعة الباهرة وتحيى الكلمة الطاهرة كى تحارب الظلم والغبن.. معكم يا حراس الكلمة والخبر الصادق، حتى يصل النهر الدافق إلى منتهاه".

وتحتفل مؤسسة "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء بالذكرى العاشرة لانطلاقتها قدمت خلالها رسالة الإعلامية للقارئ المصرى والعربى بكل مهنية وشفافية ووضوح.