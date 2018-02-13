بدء فعاليات مؤتمر "استثمر فى العراق" بمشاركة 80 رجل أعمال مصرى





الكويت (أ ش أ)

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر (استثمر فى العراق)، والذى تنظمه غرفة التجارة والصناعة الكويتية، فى إطار فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق؛ وذلك بمشاركة نحو 80 رجل أعمال مصرى.

ويبحث المؤتمر فرص القطاع الخاص المتاحة بالعراق والتداول بشأنها، والبيئة المواتية لمشاركة القطاع الخاص فى إعادة الإعمار، وبيئة الاستثمار فى العراق، وبرنامج الاصلاح، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار الناجحة ودور مؤسسات التمويل الدولية فى عملية إعادة الإعمار.

كما يتناول المؤتمر قطاعات الاستثمار الرئيسية فى العراق، ومن بينها مجالات الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والمياه، والصحة، والبناء، والزراعة، بالإضافة إلى إلقاء نظرة عامة على إطار الاقتصاد العراقى الكلى، خاصة القطاع المصرفى مع إلقاء الضوء على أشكال التمويل وضمانات البنك الدولى، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية سيتم ترتيبها مع الوزارات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، الذى يعقد اجتماع محاربة تنظيم (داعش) الإرهابى فى إطاره، يقام فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى بمشاركة عدد من الدول المانحة، والمنظمات الدولية والإقليمية، ورئاسة خمس جهات، هى (الاتحاد الأوروبي، العراق، الكويت، الأمم المتحدة، والبنك الدولي)؛ بهدف حشد الزخم لرفع المعاناة عن ملايين النازحين والمتضررين العراقيين من ضحايا الحرب على الإرهاب، فضلا عن إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب والمناطق المحتاجة إلى المساعدات.