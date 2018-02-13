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بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ببورسعيد

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 07:42 م
بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي ببورسعيد الحملة القومية للقضاء على فيروس سي - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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انطلقت ، اليوم الثلاثاء ، بمحافظة بورسعيد فعاليات الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سى"  فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس "سى"  ‎.

وأوضح الدكتور عادل تعيلب مدير عام الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد في بيان له ، أن الحملة تقوم بالمسح الطبى من خلال عمل تحليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سى" بالمجان ومن يثبت ايجابيته يتم تحويله لعمل تحليل الـ PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه ، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان. ‎

وأكد أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عاما، وهى الفئة التى جاءت نتائج تقارير البنك الدولى أنها الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض .

وأشار أن الحملة مستمرة بمحافظة بورسعيد يوميا وحتى الإعلان عن انتهاء المرض نهائيا من المحافظة من خلال مقرات الحملة الموجودة أمام مستشفى بورسعيد العام وامام مستشفى بورفؤاد العام ومستشفى الحميات.
 
 
 

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